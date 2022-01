Trauer um Patrick (2) nach tödlichem Autounfall

Auf Schnee geschleudert

Auf der Schneematsch-Fahrbahn verlor die 33-jährige Camelia P. die Kontrolle über ihren Wagen, geriet ins Schleudern und krachte frontal gegen einen Baum. Die Rumänin dürfte am Heimweg nach Schwarzenberg am Böhmerwald gewesen sein. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich am Beifahrersitz noch ihre neun Monate alte Tochter und auf der Rückbank ihre beiden Söhne (2 und 5 Jahre). Vor allem der in einem Kindersitz hinten rechts sitzende zweijährige Patrick wurde bei dem Crash schwer verletzt.