Israel meldet Höchststand an Corona-Neuinfektionen

Israel verteilt 30 Millionen Antigen-Tests

Das ans Mittelmeer grenzende Land will nun bis zu 30 Millionen kostenlose Corona-Schnelltests an seine Bürger verteilen. Das Angebot richtet sich vor allem an finanziell schwächere Bevölkerungsgruppen unter den etwa 9,4 Millionen Einwohnern. So sollen vor allem Schüler, bedürftige Familien, Studenten und Senioren die Antigen-Testkits erhalten.