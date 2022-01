Lage ändert sich stetig: So wirkt sich Omikron aus

Experten warnten längst, dass Omikron die Normal- statt der Intensivstationen belasten wird. Omikron ist ansteckender, führt in der Regel aber zu milderen Verläufen. Somit infizieren sich mehr Menschen gleichzeitig, so kann aber eine große Anzahl zur gleichen Zeit ausfallen bzw. muss in Quarantäne. Was für die kritische Infrastruktur Probleme bringen kann - weshalb die Regeln angepasst wurden.