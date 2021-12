Israels Grenzen bleiben für Touristen weiter dicht

Die Omikron-Variante (B.1.1.529) wurde zuerst im südlichen Afrika nachgewiesen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft sie als „besorgniserregend“ ein. Ende November wurden auch in Israel die ersten Fälle von Omikron nachgewiesen. Aktuell sind die Corona-Infektionszahlen in dem Mittelmeerland verhältnismäßig niedrig. Allerdings warnen Experten vor dem Beginn einer neuen Infektionswelle.