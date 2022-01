Zahl der Neuinfektionen in Israel auf Höchststand

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Israel einen Höchststand seit Beginn der Pandemie erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, binnen 24 Stunden seien 11.978 neue Fälle registriert worden. Regierungschef Naftali Bennett warnte, die Fallzahlen könnten während der Omikron-Welle auf bis zu 50.000 am Tag steigen: „Der Omikron-Sturm wird immer stärker.“