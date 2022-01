Diese YouTube-Stars verdienten 2021 am meisten

Mit unterm Strich rund 300 Millionen Dollar, einem Plus von 40 Prozent gegenüber 2020, verdienten die zehn erfolgreichsten YouTuber im Vorjahr so viel wie noch nie, was laut „Forbes“ vor allem auf die zunehmenden Aufrufe ihrer YouTube-Kanäle und die Werbeeinnahmen zurückzuführen ist, die sie mit ihren Videos erzielen. Etwa die Hälfte ihrer Einnahmen stammt demnach aus diesen Werbeeinnahmen.