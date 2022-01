Aufwärtstrend der Slalom-Asse hält in Wengen an

Nach Sieg und Platz zwei in Adelboden haben die rot-weiß-roten Slalom-Asse den generellen Aufwärtstrend bestätigt. Nur drei Hundertstel fehlten Fabio Gstrein in Wengen auf seinen ersten Weltcup-Podestplatz. Der Ötztaler, der in der Vorwoche als Führender eingefädelt hatte, brachte als Vierter sein mit Abstand bestes Saisonergebnis in die Bücher. Knapp dahinter belegte Manuel Feller den fünften Platz. Obwohl Johannes Strolz ausschied, kamen vier Österreicher in die Top 11.