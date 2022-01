Olympia-Kombination wäre für Strolz Herzenssache

Doch noch ist nichts fixiert und Hannes fokussiert sich bereits auf die kommenden Weltcup-Rennen. „Wengen und Kitzbühel sind für mich die zwei schwierigsten Slaloms im Weltcup“, weiß der Warther. Und um dort bestmöglichen vorbereitet an den Start zu gehen, ging es für ihn nach der Abfahrt in Tarvis direkt retour an den Arlberg. „Geplant ist, dass ich am Freitag mit dem ÖSV-Team noch einen Slalom-Trainingstag in St. Anton einlege“, sagt Strolz. „Am Samstag erfolgt dann bereits die Anreise nach Wengen.“