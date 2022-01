LIVE ab 10.15 Uhr: Slalom-Klassiker in Wengen

Schwarz trotz Krise fix in China?

Auch Marco Schwarz wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in China sein. Schwarz wird die Alpine Kombination und voraussichtlich auch den Riesentorlauf bestreiten, im Slalom hat er als Spezialweltcup-Gewinner der Vorsaison gute Karten. Und das obwohl er in diesem Winter nur in Adelboden, wo er schließlich Elfter wurde, sein Potenzial im ersten Durchgang ansatzweise abrufen konnte.