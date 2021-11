Wie Impfungen uns auch schon früher spalteten

Das Muster war erstaunlich modern: Was vom politischen Gegner kommt, muss per se schlecht sein und ist strikt abzulehnen. Unter dieser Prämisse wurden selbst medizinische Erfolge zu einem Spaltpilz und feuerten Aufstände an. Eines der frühesten und eindrücklichsten Beispiele stammt aus der österreichischen Geschichte - Andreas Hofers Freiheitskampf gegen Bayern und Frankreich, eine Seuche und „Fake News“: 1805 fiel Tirol nach der Niederlage der Habsburger gegen Napoleon bei der Schlacht von Austerlitz an Bayern.