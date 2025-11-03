So heimatverbunden sind Heringe beim Fortpflanzen

Für die Studie erstellten die Forschenden eine Art chemischen Fingerabdruck aus den Gehörsteinen der Fische und nahmen Genanalysen vor, um Herkunft und Fortpflanzungswanderungen der Tiere bestimmen zu können. Im Ergebnis kehren 56 bis 73 Prozent der Heringe zur Fortpflanzung in ihr Geburtsgebiet zurück. Die Forschenden sehen darin jedenfalls ein wichtiges Argument für den Schutz von Küstenlebensräumen.