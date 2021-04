Impfgegner gab es schon vor mehr als 200 Jahren

Angst, Geimpfte könnten sich in Kühe verwandeln

„Die Gründe waren freilich andere als heutzutage“, sagt der Tiroler Historiker Alois Unterkircher. Er forschte zu dieser Thematik in Tirol und Südtirol und publizierte seine Ergebnisse in einem Beitrag für das Buch „Medikalisierung auf dem Lande“. Gegenüber der Einbringung der „Kuhpockenlymphe“ unter die Haut mittels Lanzette zeigten sich nicht nur viele Eltern skeptisch, sondern auch die Ärzte selbst. „Ganze Dörfer formierten sich zum Widerstand“, weiß Unterkircher, der zurzeit am Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt arbeitet.