„Wir haben uns weit aus dem Fenster gelassen“

„Wir haben zum Glück 40 Mitarbeiter in Shenzhen und mit Harald Obereder einen Technik-Chef in China vor Ort und produzieren in fünf verschiedenen Fabriken. Trotzdem war es teils wie an der Börse, wenn’s ums Kaufen von einzelnen Teilen ging“, erzählt Pupeter, die mit ihrem Team zumindest bis zum Sommer alles auf Schiene hat. Mit dem ersten Senioren-Tablet, das die Linzer im November des Vorjahres auf den Markt brachten, erweiterte emporia sein Sortiment, hat zudem nun auch einen eigenen Online-Shop.