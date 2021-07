Mangel an Elektronikchips drosselt BMW-Werk Steyr

Verrückt - mit diesem Wort lässt sich wohl die Situation bei BMW am besten beschreiben. Am selben Tag, an dem der deutsche Premiumhersteller Rekordabsatzzahlen für die ersten sechs Monate 2021 präsentierte, wurden im Werk in Steyr die Weichen für die Kurzarbeit gestellt. Ab 19. Juli soll diese Phase schon beginnen.