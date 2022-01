Notärzte für drei Rotkreuz-Stützpunkte gesucht

„Wir suchen Notfallmediziner, die freiberuflich und selbstständig für uns arbeiten“, so Hans-Peter Polzer vom Rotkreuz-Landesverband. Dafür nötig ist eine Berechtigung zur selbstständigen Berufsausübung, ein gültiges Notarztdiplom, ein Impf- oder Immunitätsnachweis und die Bereitschaft mindestens zwei Dienste pro Monat zu leisten. Ärzte, die sich dafür bewerben möchten, können das via Mail an hans-peter.polzer@roteskreuz.at tun.