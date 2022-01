Google zahlt eine Milliarde Dollar für Immobilie

Google wettet mit dem milliardenschweren Kauf einer Immobilie in der britischen Hauptstadt London auf das hybride Arbeiten zwischen Homeoffice und Zuhause. Der US-Technologieriese erwirbt nach eigenen Angaben für eine Milliarde Dollar (872 Millionen Euro) das Gebäude Central Saint Giles in der Nähe von Covent Garden, in dem das Unternehmen derzeit Mieter ist.