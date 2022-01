Russische Truppen in Kuba und Venezuela?

Starre Fronten bei Ukraine-Krise und NATO

Am Mittwoch hatten Vertreter der 30 NATO-Staaten und Russlands das erste Mal seit zweieinhalb Jahren Gespräche geführt - über den Ukraine-Konflikt und Sicherheitsgarantien. Dazu gab es am Donnerstag auch Gespräche bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien. Bereits am Montag wurde ein hochrangiges Treffen von Vertretern Russlands und der USA in Genf abgehalten. Es waren laut beiden Seiten „schwierige Gespräche“. Die Fronten bleiben verhärtet.