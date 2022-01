„Hauptmission abgeschlossen“: Russen ziehen ab

In der Ex-Sowjetrepublik, die unter anderem an Russland grenzt, war Unmut über gestiegene Treibstoffpreise in Proteste gegen die Staatsführung umgeschlagen. Neben friedlichen Demonstrationen kam es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen, insbesondere in der Millionenstadt Almaty. Die Aufständischen waren zum Teil schwer bewaffnet. Deshalb wird vermutet, dass der Geheimdienst und auch Teile der Streitkräfte mitgemacht haben. Die Proteste könnten also durchaus von Nasarnajew und seinen Anhängern befeuert worden sein. Es gab jedenfalls viele Tote und Verletzte - sowohl aufseiten der Demonstranten als auch unter den Sicherheitskräften des Landes. Mittlerweile ist die Zahl der Verhafteten auf knapp 10.000 gestiegen.