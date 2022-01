USA schlagen Begrenzung von Militäraktivitäten vor

Die USA und ihre Verbündeten sind nach Angaben aus US-Regierungskreisen zu Gesprächen mit Russland über eine Begrenzung bestimmter Militäraktivitäten in Osteuropa bereit. Nicht bereit seien die USA hingegen zu Gesprächen über den Umfang der Stationierung von US-Truppen in NATO-Mitgliedsstaaten in der Region. Der Kreml hatte im Dezember Sicherheitsgarantien von der NATO gefordert, die neben einem Stopp der Osterweiterung (allen voran die Aufnahme der Ukraine in die Militärallianz) auch den Stopp militärischer Aktivitäten in Osteuropa, der Ukraine, Transkaukasien und Zentralasien beinhalten.