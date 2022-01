Mückstein bekräftigt: Impfpflicht-Zeitplan hält

Die Regierung hält weiter am Februar-Termin für die Einführung der Impfpflicht fest. Nach Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der sich am Dienstag zum Thema aus der Omikron-Quarantäne gemeldet hatte, betonte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Nachmittag in einem Hintergrundgespräch, dass der Zeitplan trotz aller Kritik stehe.