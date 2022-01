Impfpflicht-Pfusch: Mückstein wehrt sich

„Intern umfangreich Stellung genommen“

Bemerkenswert hierbei ist auch, dass der Gesetzesentwurf zur Impfpflicht, in der die ELGA GmbH als „Verantwortliche für das zentrale Impfregister“ eine wichtige Rolle einnimmt, am 9. Dezember 2021 offiziell präsentiert und auf die Website des Parlaments hochgeladen wurde. ELGA-Chef Leisch bekräftigt allerdings, dass man den Entwurf seit 16. Dezember kenne. Man habe „intern umfangreich“ am 22.12. Stellung genommen, schrieb er auf Twitter.