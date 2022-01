Nehammer: „Jetzt weiß ich, dass es Omikron ist!“

Impfpflicht bekommt noch letzten „Feinschliff“

Eines der Themen, das in auch in seiner Heimquarantäne beschäftigen wird, ist die Impfpflicht: Am Montag endete die parlamentarische Begutachtung der Impfpflicht, Zigtausende Stellungnahmen langten ein. Die „seriösen Einwendungen“ würden nun geprüft und gegebenenfalls eingearbeitet, betont Nehammer in einem Interview. „An der Notwendigkeit der Impfpflicht besteht kein Zweifel aus meiner Sicht“, betonte er dabei.