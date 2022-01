Corona-Testseite der EU verstößt gegen Datenschutz

Das Europäische Parlament verstößt mit seiner Corona-Testseite gegen EU-Datenschutzrecht. Die Datenschutzorganisation „noyb/None of Your Business“ des österreichischen Aktivisten Max Schrems veröffentlichte am Dienstag eine Entscheidung des EU-Datenschutzbeauftragten Wojciech Wiewiorowski zu dieser Thematik.