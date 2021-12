Max Schrems: „Facebook ignoriert EuGH-Urteile“

Facebook ignoriert dem österreichischen Datenschützer Max Schrems zufolge absichtlich zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Datenweitergabe in die USA. „Fraglich scheint, ob Facebook irgendeine Strategie hat - außer totale Leugnung des Rechts“, sagte Schrems am Montag in einer Pressemitteilung. Der Social-Media-Riese hält demnach US-Recht gleichwertig mit Europäischem Datenschutzrecht. Dies sei aber ein direkter Widerspruch zum EuGH-Urteil.