Datenschutz-GAU: Corona-Testdaten offen im Netz

In einem Blogeintrag der IT-Security-Tüftler von zerforschung.org wird die Panne beschrieben: Ein Mitglied der Organisation ließ sich in einem Testzentrum in Berlin auf Corona testen, das die Tests über eine Online-Anmeldeplattform organisierte, mit der man das Wiener Gesundheitsdaten-Start-up Medicus AI beauftragt hatte. Das Testergebnis wurde digital zugestellt, den Datenverkehr sahen sich die IT-Forscher näher an.