Verkehrte Welt in wirrer Zeit

Wenn man sich die Rückholaktion der pensionierten Polizisten in den Kontrolldienst etwas weiter überlegt, könnte man meinen, da steht die Welt Kopf.

Denn eigentlich heißt es immer, dass die Jungen raus müssen zu solchen, sagen wir mal höflich, undankbaren Jobs. Dass sich überhaupt so viele Alt-Polizisten freiwillig noch einmal hinstellen, um sich sicher nicht nur freundliche Worte anhören zu dürfen, ist schon recht beachtlich.

Allerdings, und da steht die Corona-Welt Kopf: Sollen durch die G-Maßnahmen nicht gerade „vulnerable“ Gruppen geschützt werden? Und dazu gehören auch die Älteren, die jetzt in die Bresche geschickt werden.