Jäger ärgern sich über wildernde Hunde!

Wildernde Hunde sorgen in Kärnten wieder für Ärger. Im vergangenen Jahr haben frei laufende Vierbeiner laut Jagdaufseherverband insgesamt 74 Rehe gerissen. Auch im neuen Jahr gibt es schon den ersten Vorfall. Die Jägerschaft appelliert an die Besitzer, Hunde im Freien an die Leine zu nehmen.