Warum mit Omikron alles anders ist

Aber warum, was steckt dahinter? Zuallererst ist die neue Variante deutlich ansteckender. Vor Weihnachten ging man davon aus, dass Omikron in etwa einen zwei- bis dreifach erhöhten Wachstumsvorteil gegenüber Delta hat. So übernahm Omikron innerhalb weniger Wochen die Vorherrschaft auf dem Virus-Markt (siehe Grafik oben).