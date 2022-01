Maßnahmen-Kontrollen: Polizei setzt auf Dialog

Ab Dienstag, 11. Jänner, gilt eine FFP2-Maskenpflicht im Freien, sofern kein Zwei-Meter-Abstand möglich ist, zudem gibt es erstmals verpflichtende 2G-Kontrollen im Handel. Das ist vor allem für die Betriebe eine große Herausforderung, Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will spricht von einer „schwierigen Umsetzung“. Die Polizei will daher dem Handel bei Problemen zur Seite stehen. Sie sieht sich als „Partner der Bevölkerung“ und will auf Dialog setzen. Anzeigen sollen erst folgen, wenn der scheitert.