Salzburger Corona-Zahlen bundesweit am höchsten

Bemerkenswert: Auch die bedeutsame Reproduktionszahl liegt in Salzburg bei 1,88 und ist damit so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Österreichweit liegt sie bei 1,45. Rechnerisch steckt damit jeder Infizierte fast zwei weitere Personen mit dem Coronavirus an. Dieser Faktor war seit März 2020 nicht mehr so hoch.