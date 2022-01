Tante drehte auf Polizei-Wache völlig durch

Weil bei einer Verkehrskontrolle der freiwillige Drogenschnelltest positiv ausgefallen war, musste eine 19-jährige Linzerin am Mittwoch in Pregarten in Oberösterreich zur klinischen Untersuchung mit auf die Polizeidienststelle. Mit ihr im Fahrzeug waren auch ihre beiden minderjährigen Cousinen, auch diese mussten mit zur Polizei.