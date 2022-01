Was Tiere für unsere Gesundheit tun

So gefährlich Bisse von Kreuzotter, Brillenschlange oder Viper sein mögen, so heilsam lässt sich das Gift verwenden. Laut einer Arbeit an der TU Wien reicht die Wirkung von bakterientötend über zellwachstumshemmend, nervenstimulierend, blutverdünnend und blutgerinnend. Enzyme im Gift der Buschmeisterschlange (Mittel- und Südamerika) in homöopathischer Dosis haben sich gegen Wechselbeschwerden bewährt.