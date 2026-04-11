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Zu Unrecht beschuldigt

„Die Kripo glaubte, dass ich eine Killerin bin“

Österreich
11.04.2026 18:05
Die „Schwester“ beim „Krone“- Interview. Sie will nicht, dass ihr Gesicht gezeigt und ihr wahrer ...
Die „Schwester“ beim „Krone“- Interview. Sie will nicht, dass ihr Gesicht gezeigt und ihr wahrer Name genannt wird.(Bild: Martina Prewein)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Im September 2025 war eine Krankenpflegerin unter den grauenhaften Verdacht geraten, in der Klinik Wien-Favoriten zwei ihrer Patienten ermordet zu haben. Nun wurde die Unschuld der Frau bewiesen. „Aber bis dahin“, sagt die 47-Jährige in der „Krone“, „musste ich durch die Hölle gehen.“

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Die Frau, die jetzt an einem Besprechungstisch in der Kanzlei des Wiener Anwalts Walter Pirker Platz nimmt, wirkt – gleich auf den ersten Blick – sympathisch. Freundlich. Bodenständig. Bescheiden.

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