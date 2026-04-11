„Die Kripo glaubte, dass ich eine Killerin bin“

Im September 2025 war eine Krankenpflegerin unter den grauenhaften Verdacht geraten, in der Klinik Wien-Favoriten zwei ihrer Patienten ermordet zu haben. Nun wurde die Unschuld der Frau bewiesen. „Aber bis dahin“, sagt die 47-Jährige in der „Krone“, „musste ich durch die Hölle gehen.“