Ein typisch weibliches Leiden

Noch immer gelten sie als Tabuthema - Infektionen in der Scheide. Dabei leidet beinahe jede Frau mindestens einmal in ihrem Leben darunter. Fast 70 Prozent sind sogar regelmäßig von solchen Problemen in der Intimregion betroffen. Diese können von mehreren Keimen (z. B. Bakterien und Pilze) hervorgerufen werden. „Neben der klassischen Badesaison sind solche Erkrankungen gerade jetzt in der kalten Jahreszeit eine typische Diagnose in meiner Praxis“, erklärt Dr. Eva Lehner-Rothe, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wien und Baden. Die Ursachen hierfür sind vielfältig: „Ein erhöhtes Infektionsrisiko kann vor allem aufgrund der verminderten Immunabwehr in dieser Jahreszeit vorliegen, was auch zu einem Ungleichgewicht der Scheidenflora führt. Diese Umstände zeichnen für die gehäuften Symptome in der Wintersaison verantwortlich.“