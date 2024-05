Streitschlichten ist Hauptaufgabe geworden

Schon ein spontaner Toilettengang kann für eine Lehrerin zur Herausforderung werden. Obwohl also wieder gesund, meldete sich mein Darm immer noch recht plötzlich. Leider konnte die Lehrerin der Nachbarklasse gerade nicht auf zwei Klassen aufpassen. Die andere war im Turnsaal. Selbst bei offener Türe wollte ich die Kinder nicht alleine lassen. Es hatte zuvor einen Streit gegeben, der unterschwellig noch immer in der Klasse zu spüren war. Man kennt diese Stimmung. Also blieb ich, bis sich die Lage entspannt hatte. Es ging gut aus!