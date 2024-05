Militär in Myanmar greift Kloster an – viele Tote

Bei einem Luftangriff der Militärjunta sind in einem buddhistischen Kloster in Myanmar mindestens 16 Menschen getötet worden. Etwa 50 weitere seien bei dem Angriff Donnerstagfrüh (Ortszeit) in der Magwe-Region im Zentrum des Landes verletzt worden, sagte am Freitag der Augenzeuge Min Min Oo.