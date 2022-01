Ludovic Magnin muss alle Vorgänger übertreffen

Diese Rechnung müssen die Altacher anstellen, wollen sie länger als bis Mai dieses Jahres in der Bundesliga bleiben. Die vergangenen Trainer haben zu wenig Punkte geholt, um dauerhaft an Erfolge früherer Jahre anknüpfen zu können. Wobei beide Vorgänger von Magnin, Alex Pastoor und Damir Canadi, durchaus auch erfolgreiche Zeiten erlebt hatten. Canadi holte in der Herbstsaison 2016/17 2,07 Punkte pro Spiel, Pastoor in der Restsaison 2018/19 - als er Werner Grabherr ablöste - immerhin noch 1,9 Punkte. Später rutschten beide Coaches mit 0,67 (Pastoor 2020/21) und 0,72 (Canadi in der beendeten Herbstsaison) ganz ans Ende der Altacher Trainertabelle ab.