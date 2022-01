Schulstart kommende Woche mit Masken für alle

Am Montag, dem 10. Jänner startet an den Schulen wieder planmäßig der Unterricht - allerdings mit coronabedingten Sicherheitsvorkehrungen. So herrscht in den Schulen Maskenpflicht für alle, auch während des Unterrichts. Für Volks- und Mittelschüler sowie die Unterstufen im Gymnasium reicht ein normaler Mund-Nasen-Schutz, in der Oberstufe gilt dann FFP2-Pflicht. Für das Lehr- und Verwaltungspersonal gilt FFP2-Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude.