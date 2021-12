Schulen „beginnen so, wie sie geendet haben“

„Nach derzeitigem Stand werden die Schulen so beginnen, wie sie geendet haben: in der Sicherheitsphase.“ - Das hat am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gesagt. Dass die Schulen trotz der sich immer weiter ausbreitenden Omikron-Variante offenbleiben, sei „unser Ziel“.