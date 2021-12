Immer mehr Kinder kehren in die Schule zurück

Es war wohl der Corona-Pandemie, dem oftmaligen Homeschooling und möglicherweise auch der wachsenden Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen geschuldet, dass im vergangenen Herbst gleich 2049 Kinder und Jugendliche in Niederösterreich vom ordentlichen Schulunterricht abgemeldet wurden. Doch die Ernüchterung stellte sich bei knapp 15 Prozent jener Eltern, die ihre Sprösslinge – aus welchen Gründen auch immer – lieber selbst und zu Hause in die Geheimnisse von ABC und Einmaleins einweihen wollten, bald ein. Denn mittlerweile sind exakt 297 der betroffenen Mädchen und Burschen wieder in die öffentlichen Schulen zurückgekehrt.