Wiener Schule will Kinder ohne Test heimschicken

Aufsichtspflicht muss erfüllt sein

„Grundsätzlich haben die Schulen in ihrer Autonomie die Möglichkeit, Maßnahmen zu verschärfen. Schüler unter 14 ohne Test einfach heimzuschicken wird aber nicht möglich sein. Da geht es um die Aufsichtspflicht“, erklärt Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer. So muss der Standort in diesem Fall die Eltern um Abholung ersuchen. „In der Regel machen alle Kinder, die am Montag kein Ergebnis vorweisen können, in der Klasse einen Nasenbohrertest und holen zudem den PCR-Test nach“, so Himmer.