„Das Slotsystem ist kein Gulasch, das besser wird“

„Straße wird attraktiver, Bahn schlechter“

Und noch ein Wort zum Brenner Basistunnel: „Die Tunnelbauer kritisieren wir nicht, sie übernehmen lediglich ihre Tunnelaufträge mit bestem Wissensstand. Fakt ist aber, dass dadurch kein einziger Lkw jemals verlagert wird. Und zwar so lange, so lange die politischen Finanziers der Tunnelbauer dieselben sind, welche die Straße bewusst billig, attraktiv und im Wettbewerb besser als die Schiene gestalten. Die ,Slotterei’ ist daher ein weiterer Versuch, die Straße attraktiver und die Bahn schlechter zu stellen“, so Gurgiser.