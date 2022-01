Verhandlungs-Poker um Heil, eine Absage an Davies

Herrliche Temperaturen und unvergessene Eindrücke aus der Wüste – die Winterpause hat Hartbergs Mittelfeld-Terrier Jürgen Heil in vollen Zügen genossen. „Ich war gemeinsam mit meinem Ex-Mitspieler Flo Flecker in Dubai. Wir waren begeistert“, strahlt der 24-Jährige, der die wohl beste Saison-Hinrunde seiner Karriere im Rückspiegel hat. Die nackten Zahlen: 17 von 18 Partien spulte der Steirer im Liga-Herbst ab, verbuchte dabei sieben Scorerpunkte – so viele wie nie. Eine Bilanz, die Begehrlichkeiten weckt.