Wo sind 150.000 Euro von Wiener Star-Rapper?

Österreichs Rap-Superstar RAF Camora hat viele Standbeine: Solo-Künstler, Produzent, Autor, Designer, Social-Media-Star und Geschäftsmann. Der Multi-Millionär wird in seinen Songs oder seinem Buch nie müde zu betonen, woher er kommt. Der in der Schweiz geborene Raphael Ragucci wuchs in den Straßen in Rudolfsheim-Fünfhaus auf. Oder wie er es gerne nennt: „West-Wien“.