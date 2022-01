Impflotterie wird bis zum 23. Jänner verlängert

Bereits Mitte Dezember gab es eine Impfaktionswoche in den oö. Gemeinden mit mehr als 130 Impfmöglichkeiten. Diese wurden laut Land gut angenommen, an die 115.000 Stiche wurden verabreicht, was die Quote um 1,2 Prozentpunkte erhöhte. Aktuell hält Oberösterreichbei 67 Prozent Durchimpfungsrate, im Bundesvergleich ist man damit aber nach wie vor Schlusslicht. Nun soll die Aktion in den Gemeinden in eine zweite Runde gehen. Mit an Bord sind der Oö. Städte- und Gemeindebund, die Ärztekammer, zahlreiche niedergelassene Mediziner und die örtlichen Feuerwehren.