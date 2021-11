OÖ: 34.000 Landsleute schon Teil der Impflotterie

20.400 Impfungen am Wochenende

Am vergangenen Wochenende holten sich 20.400 Oberösterreicher den Stich ab. Vergleicht man dies mit dem Oktober, haben sich die Anmeldungen zu Impfungen verzehnfacht. Das Land OÖ baut daher das Angebot weiter aus. Weitere Pop-Up-Impfaktionen sollen kommen. Letzte Woche wurden 150.000 Impfdosen an die impfenden Stellen in OÖ geliefert, diese Woche folgen noch einmal knapp 88.000 Dosen.