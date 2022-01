Krisenstab OÖ rechnet mit baldigem Lockdown

Inzidenz bei Ungeimpften „im fünfstelligen Bereich“

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 177,1. Das könnte sich aber rasch ändern: „Weil wir schlechtere Durchimpfungsraten in Oberösterreich haben, rechnen wir mit bis zu 4000 Inzidenz pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen, in der Gruppe der Ungeimpften sogar im fünfstelligen Bereich“, so Königswieser. Die erwarteten 60.000 bis 70.000 gleichzeitig Infizierten plus deren Kontaktpersonen würden quasi einem Lockdown entsprechen. Denn man hätte dann zu wenig Personal in Schulen, Kindergärten, bei der Polizei oder auch in Spitälern. Daher werde die Quarantänezeit wohl zu verkürzen sein.