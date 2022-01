Ehrung für Lebensretter durch Innenminister Karner

In die Donau gestürzt

Am 23. Dezember war eine 75-Jährige mit ihrem Wagen in Linz bei der Nibelungenbrücke in die Donau gestürzt. Zuerst fünf, dann drei weitere Polizisten sprangen in den eiskalten Fluss und konnten sowohl die Pensionistin als auch ihren Hund aus dem sinkenden Fahrzeug retten.