Linz: Polizisten retten Frau aus versinkendem Auto

Das war Rettung in letzter Sekunde! Eine 74-jährige Frau und ihr Hund sind am Donnerstagabend von Polizisten in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz aus einem in der Donau treibenden Auto gerettet worden. Rund eine Minute nachdem die beiden aus dem bereits halb versunkenen Fahrzeug geborgen worden waren, versank der Pkw in den Fluten. Der Wagen war kurz vor 21.30 Uhr beim Brückenkopf Nord in die Donau gestürzt.