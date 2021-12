Rüge für Direktorin? Theater um Omikron-Schule

Das Wirrwarr um die von drei detektierten Omikron-Fällen betroffene Schule in der Wiener Josefstadt ist um eine Facette reicher: Nachdem die Schulleitung die Kinder aller Klassen am Mittwoch ins Distance Learning geschickt und Notbetrieb in der Schule angekündigt hatte, kam in der Nacht der Rückzieher.